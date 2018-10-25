Bakan açıkladı! Tek tuşla ihbar edilebilecek

DÖVİZ kurlarını bahane ederek, ürün fiyatlarında astronomik artışlar yapan spekülatörlerle mücadele devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda harekete geçen Ticaret Bakanlığı ve yerel yönetimler, ülke genelinde denetimlerini sürdürüyor. Bakanlığın son bir ay içinde gerçekleştirdiği denetimlerde, fahiş fiyatla satışa sunulan veya etiketleri değiştirilen 8 bine yakın ürün tespit edildi. Fiyat spekülatörlüğü yaparak haksız kazanç sağladığı belirlenen 328 firmaya cezai yaptırım uygulandı. TBMM’de Akşam gazetesine konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekiplerin, fiyat spekülatörlerine karşı 5 bin 80 firmada inceleme yaptığını, bu çalışmada 75 bin 943 ürünün tek tek denetlendiğini söyledi.

VATANDAŞTAN ŞİKAYET YAĞIYOR

Spekülatör ve fırsatçılara yönelik denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurgulayan Pekcan, şu bilgileri verdi:

“Haksız fiyat artışlarıyla ilgili çok sayıda şikayet aldık. ALO 175 Çağrı Merkezine de, fahiş fiyat uygulamasına ilişkin 45 bin 362 adet başvuru yapıldı.”

İŞİNİ DÜZGÜN YAPANLARA RAHATSIZLIK YOK

Bakan Pekcan, şöyle devam etti: “Fiyat ve etiket denetimlerimizi, düzgün ticaret erbabımızı rahatsız etmeyecek şekilde sürdürüyoruz. Bin 529 ürünün etiketlerinde oynama yapıldığını belirledik. Spekülatörlük yapan 328 firmaya cezai yaptırım uygulandı. Denetimlerimiz bundan sonra da etkin şekilde devak edecek.”

FIRSATÇILAR TEK TUŞLA İHBAR EDİLECEK

Öte yandan sebze ve meyvelerin tarladan raflara geliş sürecini ve bu süreçte yaşanan fiyat artışlarını cep telefonlarına yüklenen sistemle gösteren mobil sistemi devreye sokan Ticaret Bakanlığı, şimdi de fiyat spekülatörü fırsatçıların tek tuşla ihbar edileceği, yeni bir mobil sistemi hayata geçiriyor.