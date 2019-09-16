Bakan açıkladı: Son 20 yılın en yüksek üretimi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varilin geçildiğini ve 20 yılın en yüksek üretimine ulaşıldığını bildirdi
GÜNCEL 16.09.2019, 12:40
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018'de günlük yurt içi petrol üretiminin 42 bin 330 varil olduğunu belirtti. "Bağımsız enerji güçlü Türkiye" anlayışıyla tüm kaynakların milletin hizmetine sunulacağını kaydeden Dönmez, "Milli kuruluşumuz TPAO yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı." ifadesini kullandı.
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