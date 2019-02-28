Bakan açıkladı! Denetlenen 102 bin ürünün yüzde 19'u güvensiz

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "2018 yılında 102 bin 141 ürün denetlenmiş, bunların yüzde 19'u güvensiz ürün olarak tespit edilmiştir" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen 'Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu' toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Pekcan, ürün güvenliğinin önemine dikkat çekerek, "Piyasaya, tehlike arz eden ürünlerin arz edilmemesi ve kalite standartlarına uygun üretilmesi büyük önem arz etmektedir. Ülkemizde güvenli ürünler kullanılmasını sağlamak, millet olarak kendimize saygımızın önemli bir göstergesidir. Milletimiz her şeyin en iyisine layık. Dolayısıyla vatandaşımıza onların ne kadar değerli olduğun hissettirecek dokunuşlarda bulunmamız lazım. Piyasa gözetim ve denetiminin güçlenmesi de bu yolda atılacak önemli adımlardan birisidir" dedi.

'102 BİN ÜRÜN DENETLENDİ, YÜZDE 19'U GÜVENSİZ ÜRÜN OLARAK TESPİT EDİLDİ'

Kaliteli ürün üretiminin iç piyasada ve yurt dışında Türk malı algısının güçlenmesine katkı sağlayacağını belirterek, küresel rekabette imajın son derece önemli olduğunu ifade eden Bakan Pekcan, sözlerine şöyle devam etti:

"Piyasa gözetimi ve denetiminin güçlenmesiyle, Türkiye'nin imaj sorununun da önüne geçmiş olacağız. Piyasadaki ürün çeşitliliği ve e-ticaret ile beraber ürünlerin gözetiminin ve denetiminin daha etkin ve caydırıcı olarak yapılması bir zorunluluk olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır. Ayrıca elektronik ticaret kanallarıyla satılan ürünlerin denetimi konusunda da etkin bir yapılaşmaya gidiyoruz. Bu taslak ile güvensiz ürünün sebep olduğu ölüm, yaralanma ve yol açtığı kazalarla ilgili artık imalatçı ve ithalatçılarda kendi alanlarında sorumlu olacaklar. Çağımızın gereği olan bu değişiklikler vatandaşımız için çok önemli ve devrim niteliğindeki değişikliklerdir. 2018 yılında 102 bin 141 ürün denetlenmiş ve bunların yüzde 19'u güvensiz ürün olarak tespit edilmiştir. Bu yüzde 19'luk oran dahi piyasa gözetimi ve denetimi konusunda yaptığımız çalışmaların önemine dikkat çekmektedir"

"GÜVENLİ OLMAYAN ÜRÜNLERİ PİYASADAN TOPLATIYORUZ"

Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank da, piyasa gözetimi ve denetimi alanında en çok denetlemeyi kendilerinin yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"Asansörlerden elektrikli araçlara, otomotivden basınçlı ekipmanlara, makinelerden gaz yakan cihazlara kadar bir çok ürünün güvenli olup olmadığını tespit ediyoruz. Güvenli olmayan ürünleri piyasadan toplatıyoruz. 2018 yılında 63 bin 820 ürünün denetimini yaptık, bu ürünlerin 21 bin 729'unun teknik mevzuata uygun olmadığını tespit ettik. Uygunsuz çıkan ürünlerle alakalı 11 milyon lira idari para cezası uyguladık. 199 ürün hakkında güvensizlik kararı verdik ve bunları piyasadan toplattık. Bu kapsamda maalesef elektrikli ürünler ilk sırada yer aldı. Denetlediğimiz ürünlerin yarısını da ithal ürünler oluşturdu."