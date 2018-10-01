BAİB'den iki protokol

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi'nin Türkiye ihracat rakamlarının açıklandığı törenin ardından BAİB, iki önemli protokol imzaladı. Akra Hotel'de Vali Münir Karaloğlu, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, TİM Başkanı İsmail Gülle, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, TİM ve BAİB yöneticileri de protokol törenlerine katıldı.

MOSKOVALI İŞADAMLARIYLA İMZA

İlk protokol töreninde BAİB ile Moskova İşadamları Derneği arasında işbirliği protokolu imzalandı. BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Moskova İşadamları Derneği Başkanı Andrey Podenok ve Antalya Temsilcisi Abdurrahman Baytaş birlikte imzaladı. İkinci protokolde ise Turkish Kargo ile BAİB arasında, yaş meyve sebze, kesme çiçek ürünlerinin daha hızlı ve uygun fiyata ihracatına yönelik işbirliği anlaşması imzalandı.

İHRACAT 1.3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

TİM'in Türkiye geneli ihracat rakamlarını açıkladığı törende konuşan BAİB Başkanı Hakkı Bahar, Antalya'nın 2018 yılı başından itibaren dokuz aylık dönemdeki ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7'lik artışla 1.3 milyar doların üzerine çıktığı ve 151 ülkeye ihracat gerçekleştiğini söyledi. Son dönemde uluslararası ekonomide görülen tüm sıkıntılara rağmen ülkemizin hızla gelişmeye ve ilerlemeye devam ettiğini belirten Bahar, ekonomide sürdürülebilir bir gelişme için ihracatın her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini vurguladı.

İLK SIRADA ÇİN VAR

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan bölge ihracatında 191 milyon dolar ile Çin'in ilk sırada olduğunu söyleyen Bahar, "96 milyon dolar ile Almanya ve 84,5 milyon dolar ile Rusya takip ediyor. Öne çıkan sektörler yaklaşık 365 milyon dolar ile madencilik, 336 milyon dolar ile yaş meyve ve sebze ve 126 milyon dolar ile kimyevi maddeler ve mamulleri olarak sıralanıyor" dedi.

BATI AKDENİZ'İN KATKISI BÜYÜK

Batı Akdeniz'in Türkiye ekonomisine katkısının yadsınamayacak kadar yüksek olduğuna işaret eden Bahar, “Bölgemiz turizmden tarıma, doğaltaş ihracatından endüstriyel mobilya üretimine kadar geniş bir yelpazede ülke ekonomimize destek vermektedir. Bu minvalde, Antalya, ülkemizin döviz sağlayıcı tüm operasyonlarının ana odak noktalarından biridir" dedi.