Bahçeşehir’in bilim kahramanları

‘HER çocuk mucit doğar’ sloganıyla yola çıkan Bilim Kahramanları Derneği tarafından bu yıl 14.’sü düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor etkinliği, Ankara’da gerçekleştirildi. Bu yıl turnuvaya, 25 ilden 613 çocuk ve genç katıldı. Katılımcılar “Suyun Yolculuğu” teması kapsamında her zaman hayalini kurup öğrenmek istedikleri bir konuyu seçerek bu konunun öğrenim sürecini geliştirecek, yenilikçi çözümler üretmeyi amaçladı. Takım çalışması ve öz değerler alanında da değerlendirilen öğrenciler, kendi tasarladıkları projelerle yarışırken turnuva büyük çekişme ve heyecana sahne oldu.

Turnuva sonunda Bahçeşehir Koleji Alanya Aqua Heroes Fll Junior Robotik Takımı, bilimsel çalışmalarını sanatsal bir sunumla ortaya koyarak Picasso ödülünün sahibi oldu.

Bahçeşehir Koleji Alanya yaptığı açıklamada, “Bilim Kahramanları Buluşuyor Jr Fll Turnuvası’na ‘Suyun Yolculuğu’ teması ile okulumuzdan Aqua Heroes Fll Junior Robotik Takımı ile katıldık. Öğrencilerimiz bir yıl boyunca özveri ve azimle çalışmalar yaptılar ve ürünler ortaya koydular. Suyun yolculuğuna eşlik ettiler. Yaşanan su sorunlarına çözümler buldular, modeller hazırladılar. Turnuvaya katılan katılımcılara ve jüriye sunumlarını yaptılar. Mucitler Takımı olarak ‘Yaratıcı Picasso’ ödülünü aldık. Öğrencilerimizi yürekten kutluyor ve başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

