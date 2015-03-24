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Bahçeşehir'den online sınav

Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınava katılan Bahçeşehirli öğrenciler, kendi bilgilerini ölçme imkanı buldular

Bahçeşehir'den online sınav

Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınava katılan Bahçeşehirli öğrenciler, kendi bilgilerini ölçme imkanı buldular

24 Mart 2015 Salı 10:18
Bahçeşehir'den online sınav
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BAHÇEŞEHİR kolejlerinin 2013-2014 yılında uygulamaya başladığı sınav sistemi uygulaması devam ediyor. Bahçeşehir Koleji Alanya'da 5 ve 6. sınıf öğrencileri tüm Türkiye'de eğitim gören öğrencilerle eş zamanlı olarak Performans İzleme Süreç Analizi (PISA) Sınavı'na katıldı. Ipadli eğitim projesi kapsamında yılda iki kez uygulanan Türkiye geneli sınavda öğrenciler istedikleri yerde soruları yanıtlayabiliyor. Saat 10.00'da merkezi sistem üzerinden aktif hale getirilen sınavı öğrenciler okulda, evde, tatilde, istediği yerde cevaplandırabiliyor. Online olarak uygulanan PISA Sınavı öğrencilerin bilgilerini yorumlayabilme gücüne sahip olması amaçlanıyor. Sadece ezbere dayalı eğitimin tersine öğrenciler öğrendikleri bilgileri yorumlayarak, kendi anlatımlarıyla soruları yanıtlıyor. Sınavda öğrenciler matematik, Türkçe, fen ve teknoloji sorularını yanıtladı. PISA Sınavı'nda öğrencilerin yanıtları merkezi sistem üzerinde ders öğretmenlerinin ekranlarına aktarılıyor. Sistem sayesinde ders öğretmenleri öğrencilerinin yorum becerilerini görebiliyor ve bu doğrultuda onları yönlendiriyor. Gelişen teknolojinin eğitime entegre edilmesiyle ortaya çıkan Ipadli eğitim projesi Bahçeşehir kolejlerinde öğrenmeyi eğlenceli hale getirdi. 

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Son Güncelleme: 24.03.2015 09:24
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