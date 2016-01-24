Bahçeşehir'den madalya

BAHÇEŞEHİR Koleji Alanya'da 2015-2016 Eğitim-Öğrenim Yılı'nın birinci dönemi için karne töreni düzenlendi. Bahçeşehir Koleji Alanya Fen-Anadolu Lisesi Müdürü Sibel Arıkan ve Bahçeşehir Koleji Alanya Anaokulu-İlkokul-Ortaokul Müdürü Metin Altun, akademik, sosyal, spor başarılarının elde edildiği 2015-2016 Eğitim-Öğrenim Yılı'nın birinci döneminin sonunda öğrencilere başarı belgelerini ve madalyalarını takdim etti. Karne gününe damgasını vuran ise Bahçeşehir Koleji Alanya’nın sadece bir dönemde elde ettiği başarıların dile getirilmesi oldu. Her geçen gün yeni başarı haberlerinin geldiği Bahçeşehir Koleji Alanya sadece birinci döneminde spor dalında 4 Alanya Şampiyonluğu, 4 Antalya Şampiyonluğu, Alanya 2'nciliği ve Alanya 3'üncülüğü dereceleri, akademik alanda Türkiye genelinde düzenlenen deneme sınavlarında 151 Türkiye birinciliği, Alanya’da Trinity Sertifikası sınavına giren tek okul Bahçeşehir Koleji Alanya Cambridge sınavında da 558 öğrencisinin sertifikalandırılması, Bahçeşehir Koleji Alanya tüm kademeleri ile Antalya Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen Değerler Eğitimi Başarılı Okul Belgesi almaya hak kazanması, sanat dalında öğrencimiz Ilgaz Yıkılmaz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konulu resim yarışmasında Türkiye 1'inciliği elde etmesi, satranç, akıl oyunları gibi sayısız turnuva katılımı ve dereceleri, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavında 104 tam puan ile başarı ortalaması 93,2 ile yer aldı. Öğrencilerin tatil heyecanını bekletmemek adına sadece başarıların bir kısmına yer verildi. Birçok alanda gerçekleşen yarışmalar hala devam ediyor olmasına rağmen elde edilen dereceler törene katılan veliler tarafından takdir topladı. Her geçen gün akademik ve sosyal başarılara imza atan Bahçeşehir Koleji Alanya öğrencileri, verimli geçen bir dönemin sonunda sömestr tatiline çıktı. Bahçeşehir Koleji Alanya ailesi tören sonunda, öğrencilerini iyi bir tatil geçirmeleri dilekleriyle uğurladı.