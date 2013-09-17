Bahçeşehir'de ilk gün heyecanı

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Eğitim-Öğretim Yılı, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Alanya’da coşku ve heyecan ile başladı. İstiklal Marşı ile başlayan program, hedefi nitelikli insan yetiştirmek olan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Alanya’nın Genel Müdürü Burcu Haboğlu Baba’nın konuşması ile devam etti.
Bahçeşehir Koleji öğrencisi olmanın gururunu yaşayan Hüseyin Ağaoğlu ve Lale Berberoğlu'nun konuşmalarını, 1’inci sınıfa geçerek ilkokul kapılarını aralamanın heyecanı içinde olan Sena Erdem’in konuşması izledi. “Parolamız ileri ve daima ileridir” sloganı ile okunan öğrenci yemininin ardından Türk bayrağı ve Bahçeşehir bayrağı altından kortej geçişi yapıldı.
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Son Güncelleme: 17.09.2013 09:53