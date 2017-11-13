Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 22°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108732
ALTIN
159.483
DOLAR
3.8790
STERLİN
5.0675
EURO
4.5170
Spor salonuna gidenlerin yüzde 60'ı seks düşünüyor
Spor salonuna gidenlerin yüzde 60'ı...
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Kireçlenmede tedavi yöntemi: 'Kök Hücre'
Balonla zayıflama dönemi
Balonla zayıflama dönemi
banner468

Bahçeşehir’de duygusal anma 

Bilecik’te geçirdiği trafik kazası sonrası hayatı kaybeden, 2014-2015 Eğitim Öğretim Dönemi’nde Bahçeşehir Koleji Alanya’dan mezun olan ve Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim gören Ali Özkınacı Bahçeşehir Koleji Alanya’da düzenlenen törenle anıldı

Bahçeşehir’de duygusal anma 

Bilecik’te geçirdiği trafik kazası sonrası hayatı kaybeden, 2014-2015 Eğitim Öğretim Dönemi’nde Bahçeşehir Koleji Alanya’dan mezun olan ve Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim gören Ali Özkınacı Bahçeşehir Koleji Alanya’da düzenlenen törenle anıldı

13 Kasım 2017 Pazartesi 14:22
Bahçeşehir’de duygusal anma 
banner404

ALİ Özkınacı’nın Okuduğu lise bölümünde düzenlenen törene, idareciler öğretmeler ve öğrenciler katıldı.  Özkınacı için eğitim gördüğü Bahçeşehir Koleji Alanya Lisesi’nde özel köşe oluşturuldu. Özkınacı’nın Bahçeşehir Koleji Alanya Basketbol takımında giydiği 9 numaralı forma ve çiçeklerle süslenmiş çerçeveli fotoğrafı olan köşeye, ayrıca arkadaşlarının Ali Özkınacı için yazdıklarının yer aldığı mezuniyet yıllığı bırakıldı. Özkınacı’yı tanıyan öğretmen ve öğrenciler, gözyaşlarına hakim olamazken genç yaşta yaşama veda eden Ali Özkınacı için dua ettiler. Bahçeşehir Koleji Alanya Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Baba yaptığı açıklamada “Sevgili Ali, arkadaşları için örnek bir öğrenciydi. Güler yüzlü ve çok iyi bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüz. Onu her zaman sevgiyle hatırlayacağız. Arkadaşlarına ve ailesine sabırlar diliyorum Allah rahmet eylesin” dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
BilecikBAHÇEŞEHİRBahçeşehir Koleji AlanyaAnmaALİ Özkınacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu!
16 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu!
Atatürk'ün “geldikleri gibi giderler” sözünü söylediği o gemi bulundu
Atatürk'ün “geldikleri gibi giderler” sözünü söylediği o gemi bulundu
Ortadoğulular Türk dizilerinde gördüğü bu evin peşinde
Ortadoğulular Türk dizilerinde gördüğü bu evin peşinde

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim