Bahçeşehir’de duygusal anma 

ALİ Özkınacı’nın Okuduğu lise bölümünde düzenlenen törene, idareciler öğretmeler ve öğrenciler katıldı. Özkınacı için eğitim gördüğü Bahçeşehir Koleji Alanya Lisesi’nde özel köşe oluşturuldu. Özkınacı’nın Bahçeşehir Koleji Alanya Basketbol takımında giydiği 9 numaralı forma ve çiçeklerle süslenmiş çerçeveli fotoğrafı olan köşeye, ayrıca arkadaşlarının Ali Özkınacı için yazdıklarının yer aldığı mezuniyet yıllığı bırakıldı. Özkınacı’yı tanıyan öğretmen ve öğrenciler, gözyaşlarına hakim olamazken genç yaşta yaşama veda eden Ali Özkınacı için dua ettiler. Bahçeşehir Koleji Alanya Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Baba yaptığı açıklamada “Sevgili Ali, arkadaşları için örnek bir öğrenciydi. Güler yüzlü ve çok iyi bir arkadaşımızdı. Çok üzgünüz. Onu her zaman sevgiyle hatırlayacağız. Arkadaşlarına ve ailesine sabırlar diliyorum Allah rahmet eylesin” dedi.
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