KOCAELİ'NDE yapılacak olan Yıldız Erkekler Kulüplerarası Voleybol Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazananan Bahçeşehirli voleybolcular, finallerde Alanya ve Antalya'yı başarıyla temsil etmek istiyor. Elde ettikleri bu başarı ile arkadaşlarını ve ailelerini sevince boğan Alanya Bahçeşehir Koleji Yıldız Erkekler Voleybol Takımı oyuncuları "Türkiye Şampiyonu olmak için elimizden geleni yapacağız" dediler.
Bahçeşehir'in yıldızları finalde
Gençlik ve Spor Bakanlığı Voleybol Federasyonu'nun 2018-2019 yılı faaliyetinde yer alan Yıldız Erkekler Kulüplerarası Voleybol Türkiye Finallerine katılmak için Afyon'daki yarı finallerde mücadele eden temsilcimiz Alanya Bahçeşehir Koleji Yıldız Erkek Voleybol Takmı, grubundaki müsabakaları başarıyla tamamlayarak grup birincisi olmayı başardı