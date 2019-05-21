Bahçeşehir'in yıldızları finalde

KOCAELİ'NDE yapılacak olan Yıldız Erkekler Kulüplerarası Voleybol Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazananan Bahçeşehirli voleybolcular, finallerde Alanya ve Antalya'yı başarıyla temsil etmek istiyor. Elde ettikleri bu başarı ile arkadaşlarını ve ailelerini sevince boğan Alanya Bahçeşehir Koleji Yıldız Erkekler Voleybol Takımı oyuncuları "Türkiye Şampiyonu olmak için elimizden geleni yapacağız" dediler.