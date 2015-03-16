Bahçeşehir farkı

BAHÇEŞEHİR Koleji Alanya ailesi, öğrencilerini Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nda (YGS) da yalnız bırakmadı. İsimleri değişse de temeli aynı olan liseye geçiş, üniversiteye giriş sınavlarında her yıl Bahçeşehir Koleji Alanya aile üyeleri öğrencilerinin yanında oluyor. Sadece kendi öğrenci ve velilerine değil, tüm Alanya’ya hizmet vermek için sınavın gerçekleştiği her okulda yerlerini aldıklarını belirten okul yetkilileri, "Bahçeşehir Koleji Alanya ailesi yöneticisinden, şoförüne herkes, bugün (dün) üniversite sınavı heyecanı yaşayan öğrenciler için hazırdı. Alanya’da sınavın gerçekleştiği okulların önünde tüm Alanya halkına hizmet vermek için araçlarımız, ikramlarımız ve ekibimiz ile hazırdık. Bahçeşehir Koleji Alanya ailesi farkını yine ortaya koydu" dediler.