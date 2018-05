Bahçeşehir'den tiyatrolu mesaj

BAHÇEŞEHİR Koleji Alanya Anadolu ve Fen Lisesi öğrencilerinin sahneye koyduğu ‘Dünyayı Yanağından Öptük - Son Gemi’ adlı tiyatro oyunu, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Liselerarası Tiyatro Şenliği kapsamında sunulan gösteride öğrencilerin profesyonelleri aratmayan performansları izleyicilerden tam not aldı. Akademik başarılarının yanısıra spor, sanat, bilim gibi birçok alanda elde ettiği başarılarıyla gündemden düşmeyen Bahçeşehir Koleji Alanya, sahnelediği tiyatro oyunuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Yoğun akademik çalışma döneminin içerisinde öğrencilerin ve öğretmenlerin özverili çalışmaları ile hazırlanan tiyatro gösterisi Alanya Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelendi. Tüm insanlığın geleceğini tehdit eden kirliliklerin öğrenciler tarafından ustaca sergilendiği oyun, büyük bir beğeniyle izlendi. Tamer Dursun'un yazdığı ve yönetmenliğini Bahçeşehir Koleji Alanya Tiyatro Eğitmeni Hasan Çağdaş Kılıç’ın yaptığı oyunda okul öğrencileri Dila Nazifoğlu, Mehmet Vidinli, Ayşe Girenes, Eda Sına, Sude Bezci, Onuralp Ögmen, Sude Yenidünya ve Zülal Korkmaz rol aldı. Bahçeşehir Alanya öğrencileri, önceki yıllarda sergiledikleri oyunlarda en iyi oyun, en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi dekor, en iyi koreografi ödüllerini aldılar. ‘Dünyayı Yanağından Öptük’ oyunuyla çevre kirliliğinden teknoloji kirliliğine kadar insanlığı tehdit eden her türlü soruna dikkat çektiklerini belirten Hasan Çağdaş Kılıç, "Her türlü kirliliği durdurmak amacıyla özellikle çevre kirliliğini anlatan bir oyun sahnelemeye karar verdik. Güzel bir gösteri oldu, başta öğrencilerime, öğretmen arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hepsini kutluyorum” diye konuştu.