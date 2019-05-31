Bahçeşehir Alanya Koleji'nden LGS uyarısı

Tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da 8. sınıf öğrencileri ve veliler heyecan içinde Cumartesi günü yapılacak olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için saatleri sayıyor

Bahçeşehir Alanya Koleji'nden LGS uyarısı
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1 HAZİRAN Cumartesi (yarın) saat 9:30 - 12:30 saatleri arasında yapılacak olan LGS için bütün hazırlıklar tamamlandı. Öğrenciler saatleri sayarken Bahçeşehir Alanya Koleji'nden bir uyarı yapıldı. Öğrencilerin sınav saatlerinde sessin olunması istenen uyarı veliler tarafından da desteklendi.

İşte sınavların yapılacağı ve çevresinde sessiz olunması konusunda uyarı yapılan okullar:

Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi, A. Fevzi Aleattinoğlu Anadolu Lisesi, Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Hidayet Görgün Ortaokulu, Abdurrahman Aleattinoğlu Ortaokulu, Hayate Hanım Ortaokulu, Alanya Mesleki ve Teknik Lisesi, Barbaros Azakoğlu Ortaokulu, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Alanya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fatma Özmüftüoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Parla Yüksel İlkokulu

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