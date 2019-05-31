Bahçeşehir Alanya Koleji'nden LGS uyarısı

Tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da 8. sınıf öğrencileri ve veliler heyecan içinde Cumartesi günü yapılacak olan Liseye Geçiş Sınavı (LGS) için saatleri sayıyor