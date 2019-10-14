Bahçeşehir, Alanya kampüsünü devraldı

BAHÇEŞEHİR Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Genel Müdür Özlem Dağ ve Genel Müdür Yardımcıları dün Bahçeşehir Alanya Kampüsü’nde bir araya geldi ve bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada 2007 yılında yerel ortak kampüs olarak kurulan Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsü'nün merkeze bağlı kampüs olarak devam kararı duyuruldu. Türkiye'nin 60 ilinde 128 kampüsüyle eğitim veren Bahçeşehir Koleji, 2007 yılından bu yana yerel ortak kampüs olarak Alanya’da faaliyet gösteren Alanya Kampüsü'nü kurucu temsilcileri olan Burcu Baba ve Cihan Baba’dan devraldı. Bahçeşehir Kolejinin kaliteli eğitim anlayışını Alanya’da başarıyla temsil eden Bahçeşehir Koleji Alanya Kampüsü, genel müdürlüğe bağlı kampüs olarak eğitim öğretime devam edecek.

İCRA KURULU BAŞKANI YÜCEL’DEN BABA AİLESİNE TEŞEKKÜR

İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada “Baba Ailesi, 12 senedir yarım asırlık eğitimci, kurucumuz Sayın Enver Yücel’e yakışır şekilde adımızı Alanya’da temsil etti” dedi. Alanya Kampüsü’nün genel müdürlüğe bağlı kampüs olarak devam etme kararıyla ilgili konuşan Yücel, kurucu temsilcileri Baba Ailesi’ne teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: “Bahçeşehir Koleji Ailesi olarak Türkiye’nin 60 ilindeki 128 kampüsümüzde eğitim-öğretim hizmeti veriyoruz. Bazı okullarımız genel müdürlüğümüze bağlı, bazıları yerel ortaklı. Ancak biz okullarımızı genel merkez, yerel ortak diye ayırmıyoruz. Türkiye’nin neresinde olursa olsun taşıdığımız vizyon, misyon belli. Sayın Cihan ve Burcu Baba aracılığıyla 12 yıl önce o vizyonumuzu, misyonumuzu, markamızı, Alanya’ya da getirdik ve kaliteli eğitimi buradaki çocuklara da ulaştırmış olduk. Baba Ailesi, 12 yıldır; yarım asırlık eğitimci, kurucumuz Sayın Enver Yücel’e yakışır şekilde adımızı Alanya’da temsil ettiler. Genel Müdürlüğümüzün eli hep diğer okullarımızda olduğu gibi buradaki okulumuzun da üstündeydi. Ancak şimdi kendilerinin isteğiyle elimizi aynı zamanda taşın altına da koyuyoruz ve bu okulu Genel Müdürlüğümüzün çatısı altına alıyoruz. Baba ailesine bugüne kadar yaptıkları işler, yakaladıkları başarılar için çok teşekkür ederiz.Her zaman ailemizin bir üyesi olarak kalmaya devam edecekler. Bu, yalnızca bir bayrak devir teslimi. Her şey aynı yerden, aynı şekilde devam edecek. Bir eğitim kurumu olarak sorumluluğumuz çok yüksek. Ülkemizin hatta dünyanın geleceğini yetiştiriyoruz. Bu sorumluluğun bilinciyle, aynı heyecanla, aynı azimle çalışmayı sürdüreceğiz.”

‘HER ALANDA BAŞARILARIYLA ÖNE ÇIKAN ÖĞRENCİLER YETİŞTİRDİLER’

Genel Müdür Özlem Dağ ise “Bahçeşehir Ailesi’ne çok değerli bir kampüs kazandırıldı” diyerek başladığı açıklamasında “Kampüsümüz uzun yıllardır Bahçeşehir Koleji’nin kaliteli eğitimini Alanya’da temsil ediyor. Akademik, sosyal, sportif ve sanatsal başarılarıyla öne çıkan öğrenciler yetiştirdiler. Bahçeşehir Koleji’nin kaliteli eğitimini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırma hedefinin en iyi örneklerinden birini teşkil ettiler. Şimdi Alanya Kampüsü’müzü genel müdürlüğe bağlı kampüs olarak hep birlikte ileri taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ALANYASPOR’LA BAĞLAR KOPARILMAYACAK

Alanyaspor’la bağların kopmayacağını da ekleyen Başkan Yücel, stattaki isim önderlikleri için önümüzdeki günlerde Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geleceklerini duyurdu.