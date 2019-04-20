Bahçeli'den Manavgat'ta sert sözler: 'Hakkımız gasp edildi'

DEVLET Bahçeli, Antalya'da MHP'li il başkanlarıyla bir araya geldi ve basın toplantısı düzenledi. 31 Mart yerel seçimlerinde MHP'nin yüzde 18.81 oranında oy aldığını belirten Bahçeli, "MHP tuzakları boza boza bu günlere gelmiştir" dedi. Adana, Iğdır ve İstanbul'da haklarının gasp edildiğini vurgulayan Bahçeli, İstanbul seçimlerinin yenilenmesi gerektiğini söyledi.

​Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Münakaşadan ziyade müzakerenin güçlenmesi, mutabakata bağlanmış diyalogların genişlemesi yerel yönetimlerle birlikte oluşmaktadır. İnsanımızla doğrudan iletişimin tek yüzü yerel yönetimlerdir.

'VARSIN BİRİLERİ DEDİKODU YAPSIN'

İnsanımızın ümitlerine dokunacağız, herkese samimiyet ve şefkat göstereceğiz. Gücümüzü koltuktan değil karakterlerimizin asıl vasfından alacağız. Mert olacağız, namerde eyvallah etmeyeceğiz. Hukukun çizgisinden , helalin yolundan asla savrulmayacağız. Meselelere stratejik bakacağız, biz bir söylüyorsak bin düşüneceğiz. Ayetlerimize sadık kalacağız. Zamanın dar kalıplarına sığmayacağız, mesai saatlerine sıkışıp kalmayacağız. Gelişmeler karşısında 'bana ne' değil 'bize ne düşer' diyeceğiz. Varsın birileri dedikodu yapsın biz işimize bakacağız. Belediye haksız haksız kazanç kapısı değildir. Belediye dar kadroculuk, beleşcilik, beş yıllık saltanat değildir. Allah korkusu olmayan belediye yönetimlerinin sonu karanlıktır. İkbal düşkünü değil siyasi iffet düşkünü olmak lazımdır.

'MHP TUZAKLARI BOZA BOZA BUGÜNLERE GELMİŞTİR'

Şehirlerinin emanetini üstelenen arkadaşlarımın bu hususlara azami değer göstereceğine içtenlikle inanıyorum. 31 Mart seçimlerinde Türk milleti MHP'ye çok değerli bir destek vermiştir. Milletimizin güvenini sarsamaz, hayal kırıklığına uğratamayız. MHP tuzakları boza boza bu günlere gelmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi, manşetleri yene yene adeta düştüğü yerden dev gibi doğrulara başarıya imza atmıştır. BU başarının altında hepinizin imzası vardır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İman varsa imkân vardır dedik. Kenetlendik ve mücadelenin gerekenlerini beraberce gerçekleştirdik. Sırtımızdaki keneleri el birliğiyle temizledik.

'İFTİRA SAHİPLERİNİ İMAN DOLU NEFESİMİZLE DEVİRDİK'

Toparlanamaz demişlerdi, iftira sahiplerini iman dolu nefesimizle devirdik. Bununla yetinmeyeceğiz. Aldığımız sonuçlar bize yeter demeyeceğiz. 31 Mart'ta 1 büyükşehir 10 il, 78 ilçe, 89 belde olmak üzere toplan 235 belediye başkanlığını kazanmamız bir başarıdır. Adana Kozan'da hakkımız yenmiştir, Iğdır'da hakkımız gasp edilmiştir, İstanbul Maltepe'de hakkımız yenmiştir.

'3 BİN 658 BELEDİYE MECLİS ÜYESİ PARTİMİZİN LİSTESİNDEN SEÇİLMİŞTİR'

Altını kalın olarak çizmek isterim ki, 31 Mart’ta 3 bin 658 belediye meclis üyesi partimizin listelerinden seçilmiştir. Kara kampanyaların neyi servis ettiğine bakmıyoruz. Biz ecdat ne diyor ona kulak veriyoruz. Bunların dışında kim ne söylüyorlar fuzuli laf kalabalığıdır. Oy oranımız yüzde 18.81'dir. 18.81, 1881'dir. O da Atatürk'ün doğumudur

'TÜRK İSLAM ÜLKÜSÜNÜN HEDEFLERİYLE BİLENDİK'

Biz bu ülkeyi karşılık beklemeden sevdik. Vurgun yemedik dur durak demedik. Milli bekamıza başımızı koyduk. Türk İslam ülküsünün hedefleriyle bilendik. Taş göz üstüne dedik, hiç sızlanmadık, sitem etmedik. Gün geldi mağduriyet, mahkumiyet dedik, seve seve katlandık, ne yapalım kaderimiz budur dedik için için ağladık. İnsanı anlamlı kılan, yaratılışından öte toplum içinde yaşıyor olasıdır. Gaye varsa hayat anlam kazanacaktır. Gideceği yeri bilmek ancak geride kalanı özümsemekten, bugünü anlamaktan, geleceği planlamaktan geçecektir. Geçmiş, bugün ve gelecek bunlardan birinin eksikliği mesafelerin uzamasına, hedeften uzaklaşmaya neden olacaktır. Hedefsiz fikir dümensiz gemi gibidir. Böylesi bir gemi denizde yüzer ama nereye gideceği meçhuldür. Hedefimiz vardır, fikrimiz vardır. Basit fikirlerden büyük heyecanlar doğmamış doğmayacaktır. Biz hayatı seyretmek için değil, seyrini değiştirmek için mücadele ediyoruz. Biz siyasetin, zaman doldurmak için değil zamanın rotasını Türk milletinin lehine dönüştürmek için yapıyoruz. Sinsi planlara meylederek hiçbir yere gidemeyeceğimiz açıktır. Gelişmeler karşısında cesaret göstermeyen esaret altına girecektir. Uzak hedefleri kucaklayan hayal gibi ülkelerin peşinden koşanlar gönlü vicdanı heyecanı büyük olan dava adamlarıdır. Dava adamlarının dilinde imkansız diye bir şey yoktu.

'MAZBATA ALMAKLA İŞ BİTMEMİŞTİR'

Ekrem İmamoğlu, terörist Demirtaş’a methiyeler düzmekte, Ermenilerden Rumuna selam göndermektedir. İstanbul'daki seçimin yenilenmesi vicdanı rahatlatacaktır. Sayın İmamoğlu ve partisi büyük bir yanlışın faili olmuşlardır. Mazbata almakla iş bitmemiştir. Son sözü YSK söyleyecektir.Musakka edebiyatından veritabanı ve altyapıyı kopyalama teşebbüsüne kadar mazbatalı şahıs gizli bir gündem çerçevesinde faaliyetlerini hızlandırmıştır. İstanbul'daki seçimlere şaibe karışmıştır. Derin usulsüzlükler hakimdir.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2019, 13:40