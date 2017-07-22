Bahçeli'nin yaz kreasyonu! Tarz değiştirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi daima koyu takım elbiseler içinde gördük.
HERKESİ ŞAŞIRTTI
Ancak Bahçeli herkesi şaşkına çeviren bir değişim yaptı ve "Hiç fena olmamış" dedirten yeni tarzı ile kameralara poz verdi.
BU KEZ AÇIK RENK TAKIMI TERCİH ETTİ
Ağırlıklı olarak koyu renk takım elbiseleri tercih eden Bahçeli, bu kez lacivert pantalon üzerine, mavi beyaz bir ceket ve mavi bir kravatı kombin yaparak makamında poz verdi.
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