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Bahçeli'nin telefon isteyen ABD'ye verdiği cevap salonu kırdı geçirdi

MHP lideri Bahçeli, ABD'nin Metin Topuz'un telefonunu istemesi üzerine "Verin hain Gülen'i alın telefonunuzu. IŞİD'den PKK'ya kadar konuşun. Kontörünüz biterse maaşımdan göndereceğim." dedi

Bahçeli'nin telefon isteyen ABD'ye verdiği cevap salonu kırdı geçirdi

MHP lideri Bahçeli, ABD'nin Metin Topuz'un telefonunu istemesi üzerine "Verin hain Gülen'i alın telefonunuzu. IŞİD'den PKK'ya kadar konuşun. Kontörünüz biterse maaşımdan göndereceğim." dedi

24 Ekim 2017 Salı 13:38
Bahçeli'nin telefon isteyen ABD'ye verdiği cevap salonu kırdı geçirdi
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MHP lideri  Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşma salondakileri güldürdü. Bahçeli,  ABD'nin tutuklu bulunan Metin Topuz'un telefonunu talep etmesi üzerine "O zaman verin hain Gülen'i alın telefonunuzu. IŞİD'den FETÖ'ye  PKK'dan PYD'ye kadar konuşun. Kontörünüz biterse yüksünmeden milletvekili maaşımdan fedakarlık yaparak söz veriyorum en kısa sürede size göndereceğim." dedi.

" ABD ŞAKA MI YAPMIŞ YOKSA KAFA MI BULMUŞTUR"

İşte Bahçeli'nin o sözleri:

" ABD gözaltına alınan bir çalışanının telefonunu nota eşliğinde  Türkiye'den istemiştir. Pensilvanya'daki hoca görünümlü terörist başını iadeye yanaşmayan  ABD telefon isteyerek şaka mı yapmış yoksa kafa mı bulmuştur?

"VERİN GÜLEN'İ ALIN TELEFONUNUZU"

Darbecileri  Türkiye'yi vermeyen  ABD gözü telefonda mı kalmıştır? O zaman verin hain Gülen'i alın telefonunuzu. Üstelik tepe tepe kullanın sabahlara kadar IŞİD'den FETÖ'ye  PKK'dan PYD'ye kadar konuşun.

"KONTÜRÜNÜZ BİTERSE MAAŞIMDAN FEDAKARLIK YAPARAK GÖNDERECEĞİM"

Kontörünüz biterse yüksünmeden milletvekili maaşımdan fedakarlık yaparak söz veriyorum en kısa sürede size göndereceğim. Yok, telefonu alamazsanız, hükümet buna aldırış etmezse hemen yaka silkmeyin sözüm söz olsun yeni bir telefon alıp kargoya vereceğim ve  Rakka'ya göndereceğim."

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PKKDevlet BahçeliMilliyetçi Hareket PartisiPolitikaGüncel
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