Bahçeli ile Başkan Yücel'den büyük buluşma

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin il başkanları toplantısını gerçekleştirmek için Manavgat'a geldi. Alanya'nın MHP'li Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve meclis üyeleri de Bahçeli'yi Manavgat'ta karşılamak için hazır bulundu. Yücel, 'Meclis Üyelerimizle birlikte, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin teşrifleriyle, İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantımızın açılış oturumuna katıldık. Toplantımızın Ülkemiz ve Partimiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' dedi. Yücel daha sonra geleneksel Türk Sanatları Hüsn-i Hat ve Tezhip Sanatı kullanılarak hazırlanan 'Vav' el yazması eseri eşi Yıldız Yücel ile birlikte Devlet Bahçeli’ye takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2019, 18:28