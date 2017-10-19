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Bahçeli Galatasaray'a sert çıktı: Takımın ismini değiştirsinler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konyaspor maçına 11 yabancıyla çıkan Galatasaray'ı eleştirdi, "Takımın ismini değiştirsinler. Buradan bile 11 çıkarırız." dedi

Bahçeli Galatasaray'a sert çıktı: Takımın ismini değiştirsinler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konyaspor maçına 11 yabancıyla çıkan Galatasaray'ı eleştirdi, "Takımın ismini değiştirsinler. Buradan bile 11 çıkarırız." dedi

19 Ekim 2017 Perşembe 16:51
Bahçeli Galatasaray'a sert çıktı: Takımın ismini değiştirsinler
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor deplasmanında ilk 11'inde yerli futbolcu bulunmayan Galatasaray'ı "Galatasaray ismini değiştirsin. Böyle takım mı olur canım?" sözleriyle eleştirdi.

Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"ŞURADAN BİLE BİR 11 ÇIKARIRIZ

"Galatasaray ismini değiştirsin.. 11 yabancıdan bahsediyorsa… Aslan aslan ya da Galatasaray demeyin, onlar öyle savunuyorlar… İsmini değiştirsin, böyle takım mı olur canım? (Gülüyor) 80 milyon kişi var, şuradan bile bir 11 çıkarırız. (Gülüyor)"

GALATASARAY KONYA MAÇINDA 11 YABANCI FUTBOLCUYLA OYNAMIŞTI

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor deplasmanında 11 yabancı futbolcuyla çıkarak lig tarihinde bir ilke imza atmış, ilk yarı bitmeden Selçuk İnan oyuna girmişti.

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BahçeliGalatasaray
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