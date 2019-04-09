Bahçeli'den FOX Haber muhabirine çok sert çıkış: Tilkilik yapıyorsunuz!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yerel seçimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, 60 gün sonra yeni bir seçimin yapılabileceği vurgusunu yaptı. Bahçeli açıklama yaptığı sırada FOX Haber muhabiri, "AK Parti'nin talebi İstanbul'da seçimin yenilenmesi, sizin söylediğiniz bir erken genel seçim değil mi efendim yanlış anlamadıysak" sorusunu sordu.

"TİLKİLİK YAPIYORSUNUZ"

Bahçeli muhabirin sorusuna, "Siz FOX olarak hiçbir şeyi doğru anlamıyorsunuz. Sizin sorunuza da cevap vermek istemiyorum. Usandırdınız artık. Tabii ki İstanbul'u kastediyoruz Türkiye'yi kastetmiyoruz. Ama siz FOX olarak bir tilkilik yapıyorsunuz kendinize göre, karıştırıyorsunuz ortalığı.