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Bahçeli'den Erdoğan'a 'Hakan kaftanı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hakan kaftanı" hediye etti

GÜNCEL 23.10.2019, 20:48
Bahçeli'den Erdoğan'a 'Hakan kaftanı'
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BİR süre önce üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlık  geçiren Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, kendisini ziyareti sırasında  bahçesindeki klasik otomobilini gösterdi.
 
Görüşmenin sonunda Bahçeli tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'a, "Hakan kaftanı" takdim edildi.
 

#bahçeli #Erdoğan #MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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