Bahçeli: Böyle giderse her zaman Erdoğan'ın yanındayız

MHP lideri “Türkiye kendi güvenliği ve oaradaki vatandaşların güvenliği açısından her türlü tedbiri almış ve bunun devam edeceği inancındayız. Sayın Cumhurbaşkanı bunları bizimle de paylaşmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı çok yönlü olayları takip ediyor ve kararlı bir davranış içinde bulunuyor. Kendilerine başarılar diliyoruz. MHP olarak bu tutarlı politikalar devam ettiği sürece Sayın Cumhurbaşkanı’nın yanındadır” dedi.