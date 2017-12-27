Bahçe duvarını örerken akrep soktu

EDİNİLEN bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban kırsal Mahallesi'nde yaşandı. Evinin bahçe duvarını ören Mehmet Ç., yaz ayında getirip dizdiği briketi kaldırdığında altından akrep çıktı. Akrebin sol ayak parmağından soktuğu Mehmet Ç. otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan vatandaş, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Mehmet Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.