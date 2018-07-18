Bahçe duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

Beykoz'da çöken bahçe duvarının altında kalan bir kadın yaşamını yitirdi, bir kadın yaralandı

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Bahçe duvarı çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
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YENİMAHALLE Gür Sokak'ta oturan Zehra Kahraman ile şehir dışından  gelen misafiri Asiye Zaman, sağanak yağış nedeniyle evin bahçesinde oluşan su  birikintisinin yanındaki tıkanan gideri açmak istedi. Bu sırada, bahçe duvarı iki  kadının üzerine çöktü.
Çevredeki vatandaşlar yaralanan kadınları duvarın altından çıkarıp,  durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
 
 İlk müdahalesi olay yerinde vatandaşlar tarafından yapılan Zaman,  bölgeye gelen sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen kurtarılamadı.
 
Yaralanan Kahraman ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne  kaldırıldı. Zaman'ın cenazesi de ambulansla aynı hastanenin morguna götürüldü.
 
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
 
 "Yoğun şekilde sudan etkilendi"
 
Görgü tanıklarından Bayram Bardakçı, basın mensuplarına yaptığı  açıklamada, duvarın çökmesinin ardından bazı sesler duyduklarını söyledi.
 
Bardakçı, olay yerine geldiklerinde duvarın altında kalan Asiye  Zaman'ın yoğun şekilde sudan etkilendiğini gördüklerini belirterek, "O sırada  kalp masajı da yaptık, sağlık ekipleri de müdahale etti ama kadını kurtaramadık."  dedi.
 
Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ile Beykoz Belediye Başkanı Yücel  Çelikbilek de olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.

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