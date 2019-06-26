Bağışlar’dan Yücel’e teşekkür

Alanya Belediyes'nin CHP'li meclis üyesi Yılmaz Bağışlardan Başkan Yücel'e Mahmutlar Mahallesi'nde bir imar yolunu gelen talepler doğrultusunda açtığı için teşekkür geldi.

Bağışlar’dan Yücel’e teşekkür
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ALANYA Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi, İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir imar yolunu bölge halkının talebi doğrultusunda açan ve hemen asfalt çalışmasına başlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e, Fen İşleri Müdürlüğü’ne ve tüm personele teşekkür etti. Bağışlar, “Çizgimizi ve duruşumuzu bozmadan, vatandaşa hizmet odaklı uzlaşmacı siyasi anlayışımızla bizimle birlikte yürümek isteyenlerle yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşa hizmetin hasedi olmaz” dedi.
 

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