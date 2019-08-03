Bağışlar’dan özel ziyaret

ALANYA Sulama Birliği'nin desteğiyle Devlet Su İşleri Mahmutlar Sulama Hattı’ndaki kontrolsüz müdahalelerin tespit edildiğini ve rögar kapaklarının kilitlenerek gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Bağışlar, “Bugün itibariyle tarım arazileri için kullanılan sulama suyunun yeterli debiye ulaşması sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için, kontrolsüz ve usulsüz müdahale konusunda uyarılarımızı tekrarlayarak hemşerilerimizin bilgisine sunarım” dedi. Bağışlar ayrıca Kestelspor Başkanı ve aynı zamanda Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur'u ziyaret etti. Sezon öncesi Uğur’la değerlendirmelerde bulunan Bağışlar, “Bu sezon BAL Ligi’nde mücadele edecek olan Kestelspor'a başarılar dilerim” diye konuştu. Mahmutlarspor Kulübü’nün Süper Amatör Lig Takımı antrenörlüğü için Mehmet Kılınç ile anlaşma sağlandığını da müjdeleyen Bağışlar, “Teklifimizi kabul ettiği için antrenörümüze teşekkür ediyoruz, kendisine inancımız tam, başarılar diliyoruz. Alanya Belediyesi bünyesinde antrenör olarak görev yapan hocamızın kulübümüz bünyesinde çalışmasında olanak sağlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Belediyespor Başkanı Mehmet Erken’e teşekkür ederim” dedi.