banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Bağışlar’dan özel ziyaret

Alanya Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi, İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar, Alanya Sulama Birliği’ne teşekkür etti

GÜNCEL 02.08.2019, 22:36 02.08.2019, 22:37 Enes Subaşı
Bağışlar’dan özel ziyaret
banner404

ALANYA Sulama Birliği'nin desteğiyle Devlet Su İşleri Mahmutlar Sulama Hattı’ndaki kontrolsüz müdahalelerin tespit edildiğini ve rögar kapaklarının kilitlenerek gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen Bağışlar, “Bugün itibariyle tarım arazileri için kullanılan sulama suyunun yeterli debiye ulaşması sağlanmıştır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için, kontrolsüz ve usulsüz müdahale konusunda uyarılarımızı tekrarlayarak hemşerilerimizin bilgisine sunarım” dedi. Bağışlar ayrıca Kestelspor Başkanı ve aynı zamanda Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur'u ziyaret etti. Sezon öncesi Uğur’la değerlendirmelerde bulunan Bağışlar, “Bu sezon BAL Ligi’nde mücadele edecek olan Kestelspor'a başarılar dilerim” diye konuştu. Mahmutlarspor Kulübü’nün Süper Amatör Lig Takımı antrenörlüğü için Mehmet Kılınç ile anlaşma sağlandığını da müjdeleyen Bağışlar, “Teklifimizi kabul ettiği için antrenörümüze teşekkür ediyoruz, kendisine inancımız tam, başarılar diliyoruz. Alanya Belediyesi bünyesinde antrenör olarak görev yapan hocamızın kulübümüz bünyesinde çalışmasında olanak sağlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Alanya Belediyespor Başkanı Mehmet Erken’e teşekkür ederim” dedi.

#bağışlar #alanya belediye meclisi #İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar #Alanya Sulama Birliği
Yorumlar (0)
29°
açık
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 03 Ağustos 2019
İmsak 04:23
Güneş 05:57
Öğle 13:09
İkindi 16:56
Akşam 20:10
Yatsı 21:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545