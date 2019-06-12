GENÇLERİN spor yapması için ücret talep edilmemesi gerektiğini söyleyen Bağışlar, “Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin de bu tesislerden istifa etmesi gerek” dedi. Bağışlar ayrıca Mahmutlar’daki 20 dönümlük bir araziye Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in desteğiyle bir spor tesisi kazandıracaklarını kaydetti.
Bağışlar'dan örnek öneri
Alanya Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi, İnşaat Mühendisi Yılmaz Bağışlar’ın Şehit Uzman Çavuş Zekeriya Zencirli’nin adının ailesinin yaşadığı Mahmutlar’daki sokağa verilmesi önerisi ile Alanya Belediyespor’un tesislerinden aylık 150 TL’ye istifade eden gençlerden para alınmaması önerisi, meclisin ilgili komisyonlarına havale edildi