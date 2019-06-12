Bağışlar'dan örnek öneri

GENÇLERİN spor yapması için ücret talep edilmemesi gerektiğini söyleyen Bağışlar, “Maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin de bu tesislerden istifa etmesi gerek” dedi. Bağışlar ayrıca Mahmutlar’daki 20 dönümlük bir araziye Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in desteğiyle bir spor tesisi kazandıracaklarını kaydetti.