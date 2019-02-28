Bacak’tan sert uyarı! ‘Terlikle şortla görürsem yakarım’

BACAK, “Alanya’ya gelen misafirlerimizi en güzel şekilde karşılamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Herkes kılık, kıyafet ve davranışlarına dikkat edecek” dedi. Ulaşımda bir devir atlattıklarını da vurgulayan Bacak, “Mahmutlar-Kargıcak hattındaki otobüsleri değiştirdik. Mahmutlar Mahallesi’nde bulunan bütün araçlarımızı yeniledik. Alanya’nın doğu bölgesinde ulaşım anlamında hiçbir sorun kalmadı. Esnafımızın tek sorunu kazançlarının düşük olması. İnşallah turizm sezonunda bu durumu atlatacağız. Bu sezon turizm iyi geçecek. Minibüsçüler Odası olarak sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yaz aylarında Alanya’ya gelen misafirlerimizi en güzel şekilde karşılamak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ulaşımda herhangi bir sorun olmaması için çalışıyoruz. Benim için kılık, kıyafet ve davranışlar çok önemli. Benim kitabımda terlikle ve şortla araç kullanmak yazmaz. Dolayısıyla herkesin bu kurala dikkat etmesini istiyorum” diye konuştu. Otobüste yaşlılara ve hamilelere yer verme konusunda özellikle gençlere çağrıda bulunan Bacak, son olarak da otobüs kartı olmayanların yanlarında mutlaka bozuk para bulundurmaları gerektiğini söyledi.