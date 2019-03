Bacak’tan kesin talimat! 'Hiçbir araca siyasi afiş asılmayacak’

ALANYA Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak esnafına çağrıda bulundu. Minibüs ve servislerde siyasi afiş asmanın yasal olmadığına değinerek Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile esnafına uyarılarda bulunan Bacak "Hiçbir esnafım, özellikle C plaka sahipleri siyasi afiş kullanmayacak" dedi.

‘BEN YASALARA GÖRE HAREKET EDİYORUM’

Bacak yapmış olduğu açıklamada yasalara göre hareket edileceğini belirterek “Şimdi servisçi esnaflarımdan odaya gelmiş olan bir şikayet var. Bu şikayet yasalara göre baktığımızda da haklı bir şikayet. Benim odama bağlı esnaflarıma çağrım şu ki, benim esnafım olan toplu taşıma araçlarında ve servis araçlarında afiş asmak, afişle çocuk taşımak, propaganda yapmak kesinlikle yasaktır. Yasalar bunu söylüyor. Ben yasalara göre hareket ediyorum. Diğer odalar beni bağlamıyor. Benim esnafımın araçlarında bilhassa C plakası bulunan araçlarda muhtar afişi gibi siyasi afiş kesinlikle görmeyeceğim. İki iki daha dört, bunun lamı cimi yok. Her koyun kendi bacağında asılır. Onun bunun seçimi bizi bağlamıyor. Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden sayfamdan da yazı yazdım. Şimdi de sizin aracılığınızla tekrar ediyorum. Kesinlikle bu şekilde afiş astıklarını, yazı yazdıklarını, propaganda yaptıklarını ne duymak istiyorum, ne de görmek istiyorum. Herkes işine bakacak, kolay gelsin” ifadelerini kullandı.