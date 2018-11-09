Bacak sert çıktı! 'Ayakta gidemeyen taksi tutsun'

BACAK, “Alanya’da faaliyet gösteren halk otobüslerinin ruhsatlarında 21 oturan, 50 de ayakta yolcu yazıyor. Bu da demek oluyor ki bu otobüsler halk tipi araçlardır. Ayakta giden yolcuların ‘sıkıştım’ veya ‘fazla yolcu alındı’ demesine gerek yok. Ayakta gitmekten şikayetçi olan taksiye binsin. Şoförler de otobüslerin ruhsatta yazdığı kadar ayakta yolcu alabilir” dedi.

Otobüs şoförlerine de duyarlı olmalarını tembihleyen Bacak, vatandaşa da çağrıda bulunarak, “Otobüse binmeden önce bozuk para hazırlayın, yüksek miktarda banknot vererek şoförü zor durumda bırakmayın” dedi.Ayrıntılar saat 18.00'da Dim Tv Ana Haber Bülteni'nde