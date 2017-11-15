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Bacak: ‘Kontağını kendi elimle alırım!’

Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, dün, servis taşımacılığı yapan araçları denetledi. Bugün de gazetemize; bu denetimi neden yaptığını bu esnada neler tespit ettiğini açıkladı

Bacak: ‘Kontağını kendi elimle alırım!’

Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, dün, servis taşımacılığı yapan araçları denetledi. Bugün de gazetemize; bu denetimi neden yaptığını bu esnada neler tespit ettiğini açıkladı

15 Kasım 2017 Çarşamba 16:13
Bacak: ‘Kontağını kendi elimle alırım!’
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İLÇEMİZDE 400’e yakın C plaka bulunduğunu anımsatan Bacak, “Alanya Servisçiler Odası’na bağlı olan esnaflarımız, Büyükşehir’e belli bir ücret ödeyerek bu plakaları aldılar. Çoğu, bunun borcunu daha yeni ödemeye başladı. Dolayısıyla, C plaka sahibi olmayan hiç kimsenin, servis taşımacılığı yapmasına müsaade etmeyeceğiz.” dedi. Servis taşımacılığı yapan esnafı koruma şeklinden söz eden Bacak, “Bizzat kendim, Büyükşehir Belediye zabıtalarını yanıma alarak, çalışmalara hız verdim. Hiçbir okulun önünde korsan servis görmeyeceğim; bu taksi de olabilir, dolmuş da, minibüs de. C plaka hariç hangi arabanın içinde çocuk görürsem, kendi ellimle o arabanın kontağını alırım. Ben, esnafımın hakkını böyle savunuyorum. Korsan taşımacılık yapan hiç kimse kusura bakmayacak, bedelini ödeyecek.” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 15.11.2017 16:31
Anahtar Kelimeler:
Servis TaşımacılığıDoğan BacakAlanya Minibüsçüler Odası
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