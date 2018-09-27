Bacak: 'Herkes işine baksın’

DOĞAN Bacak, 2004 yılından bu yana sürdürmüş oldukları mücadelede somut adımların atıldığını ve mutabakata varıldığını vurgulayarak “20 yıldır Alanya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanıyım. Biz Alanya ulaşımının uzmanıyız. Bizim dışımızda ulaşıma herhangi bir başkasının, oda başkanının karışması mümkün değil. Biz 2004 yılından bu yana Alanya-Mahmutlar-Kargıcak arasını birleştirme ve sorunu çözme gayretindeyiz ki herkes bunu bilmekte. Çalışmalarımızın sonucu bir mutabakata da varıldı. Alanya Öğretmenevi çatısı altında gerçekleşen toplantı sonucunda Mahmutlar 250 bin ve şehir içi 150 bin olmak üzere rakamlar belirlendi. Ardından bu rakamlar 50’şer bin lira indirilerek şehir içi 100 bin ve Mahmutlar 200 bin olarak neticelendi. Daha fazla indirim yapılabilir mi, bizler de bunları görüşüyoruz zaten. Çalışmalarımız devam ediyor. Zaten bunun bir şov olduğunu Menderes Türel de ortaya çıkardı. Zira vermiş olduğu demeçte ‘Mutabakatın sağlanmış olduğunu, yapacak başka bir şey kalmadığını kendisine söyledim’ diyor. Üzerimizden prim yapılmasına izin vermem" şeklinde konuştu.