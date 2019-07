Bacak esnaf için istedi, Başkan Böcek sorunu çözdü

ALANYA’NIN kalbi Cuma Pazarı’nda bulunan dolmuş durağının uzun süredir kanayan yarası olan alan darlığı nihayet çözüme kavuşturuldu. Var olan peron eksikliği bölgede hem esnafı, hem de yolcuyu mağdur ederken, Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak’ın isteği üzerine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek düğmeye bastı ve sorun çözüldü. Genişletilen alan ve durağa eklenen peronla birlikte esnaf ve yolcular rahat bir nefes aldılar.

‘BAŞKAN BÖCEK SORUNLARI ÇÖZDÜ’

Cuma Pazarı’nda peron eksikliğini, isteği üzerine gideren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e ve CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’a teşekkürlerini sunan Başkan Bacak “Sayın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten ulaşımla ilgili iki tane şey rica etmiştim. En kısa süre içerisinde bu iki ricamızı ettiğimiz yerine getireceklerini ifade etmişti. Sorunlarımız ivedilikle çözüldü getirdi. Öncelikle bundan ötürü kendilerini kutluyorum. Birincisi ilçemizin batı bölgesinde Cuma Pazarı’nda bulunan batı dolmuşçularının bulunduğu noktaya bir tane peron talebiydi. Peronumuz yapıldı. Bu konuda hem esnafımız, hem de vatandaşımız mağdur oluyordu. Şimdi bunu önlemiş olduk. Yürütülen çalışmalardan ötürü hem ilçe başkanımız Coşkun Karadağ’a, hem de Sayın Muhittin Böcek başkanıma çok teşekkür ediyorum. İkinci talebimiz de C plakalarla alakalıydı. Okul dönemlerinde okullarda ve özel okullarda okulun öz malı diye tabir ettiğimiz araçlar, artık tevellütten kalkacak. İlçemizde C plaka harici hiç kimsenin öğrenci servis taşımacılığı yapması mümkün olmayacak. Bu kararı da 2 Temmuz saat 14.00 itibariyle geçirdik, bu da yasallaştı. Bunun da önümüzdeki günlerde yazısı elimize geldikten sonra belediyelere, üst kuruluşlara yazacağız ve kendileri de bu konuyu takip edecek. Denetimleri de UKOME tarafından yapılacak” dedi.

‘BAŞKANLARIMIZA TEŞEKKÜRLER’

Cuma Pazarı esnafların adına Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Ahmet Yıldırım ise “Peronumuzda büyük bir sıkıntımız vardı. Sağolsun Başkanımız Doğan Bacak iletti ve Muhittin Böcek de çözdü. Peronumuzu büyüttü. Şu an gördüğünüz gibi, giriş ve çıkışı dengeledik. Rahat ettik. Yolcularımız da rahat bir şekilde araçlara binebilmeye başladılar. Burada başta Doğan Bacak ve Muhittin Böcek olmak üzere, çalışan emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.