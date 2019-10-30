Bacak eleştirilere yanıt verdi: 'Açıklamalar yalan'
Alanya Servisçiler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, ALKÜ öğrencilerinin ulaşımda sıkıntı yaşadıklarına dair eleştirilere yanıt verdi
Ramazan ÖZDEMİR
BAŞKAN Bacak, “Alanya’daki ulaşım sistemi Antalya’nın 19 ilçesinde örnek olup, takdir edilmektedir. Halen fakültede araç yokmuş, bazı dikkate alınmayacak sorunlar varmış gibi gösteren kişiler açıklama yapıyor. Otobüsçüler Odası olarak burada tek muhatap biziz. Bu yapılan açıklamaların hepsi yalan. Üniversitenin önüne her gün 31 tane büyük otobüs ile 1 nolu ve 3 nolu büyük otobüsler 07.00 ile 22.00 saatleri arasında düzenli olarak eksiksiz bir şekilde yolcularımıza ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Şimdi burada halk otobüsünden bahsediyoruz. Mutlaka ayakta yolcu olacaktır. Yolcularımız ayakta da ulaşımlarını sağlayacaklardır. Bunun adı halk otobüsü. Ayrıca bunların dışında da Mahmutlar’dan gelen büyük halk otobüslerimiz de çocuklarımızı üniversiteye götürüp getirmektedir. Alanya’da ulaşımın 20 yıllık başkanı olarak bir sorununuz varsa gelin bize sorun. Biz sizlere cevabını veririz. Sizden ricam, böyle dikkate alınmayacak kişileri dikkate almayınız" dedi. Öte yandan Bacak, odayı ziyarete gelen Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er’e de teşekkür plaketi verdi.
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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