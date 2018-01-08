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Bacak: 'Bu odada demokrasi var'

Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası seçiminde güven tazeleyen Doğan Bacak, Yeni Alanya'ya açıklamalarda bulundu

Bacak: 'Bu odada demokrasi var'

Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Araçları Odası seçiminde güven tazeleyen Doğan Bacak, Yeni Alanya'ya açıklamalarda bulundu

08 Ocak 2018 Pazartesi 21:25
Bacak: 'Bu odada demokrasi var'
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ALANYA Belediye Düğün Salonu'nda 7 Ocak Pazar günü yapılan başkanlık seçiminde 3 aday yarışmıştı. 879 delegenin oy kullandığı genel kurulda Paşa Özkan 327, Nevzat Toksöz 152 oy aldı. Oyların 397'sini alan Doğan Bacak tekrar oda başkanı seçildi. 
Dün tebrikleri kabul eden Bacak 'Oy veren veya vermeyen tüm üyelerimiz benim kardeşimdir' dedi ve şöyle devam etti: "Dün odamızın genel kurulunu yaptık. Esnafımız da yine bizi işaret etti. Ancak biz her geçen dönem oylarımızın biraz daha aşağıya düştüğünü gördük. Bu yüzden kendimde bir rahatsızlık hissettim. Şimdi sıra bunun sebeplerini sorgulamakta. Nerede yanlış yapıyoruz? Çünkü esnaf dendiğinde benim için her şeyden öncedir. Yanlarına gidip her derdini dinleyeceğiz. Oy veren, vermeyen hangi esnaf olursa olsun benim kardeşimdir. Ben onların lideriyim. İster oy verir, ister vermez. Bu odada demokrasi vardır. Yaptığımız seçimin Alanya'ya, bilhassa turizmden ekmek yiyenlere ve doğu-batı toplu taşıma ile servis camiasına hayırlı olmasını dilerim. Kimse şunu unutmasın, ben çok disiplinli bir insanım. Herkes kurallar çerçevesinde çalışıp evine ekmeğini götürecek. Kimse kimsenin ekmeğine müdahale etmesin. Sağa sola araç satanlar var. Araç alan üyelerimiz önce odaya gelip, bize danışsın, inceleyelim. Tekrar beni tercih ettiği için üyelerimize teşekkür ediyorum. Ben onların emrindeyim."
 

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Anahtar Kelimeler:
Doğan BacakYENİ AlanyaNevzat Toksöz
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