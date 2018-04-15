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Babasının mezarı başında intihar girişiminde bulundu

Kanser hastası yaşlı adam, babasının mezarı başında silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Babasının mezarı başında intihar girişiminde bulundu

Kanser hastası yaşlı adam, babasının mezarı başında silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

15 Nisan 2018 Pazar 14:07
Babasının mezarı başında intihar girişiminde bulundu
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OLAY saat 10.30 sıralarında İstanbul Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 88 yaşındaki İhsan Şenol 1976 yılında hayatını kaybeden babası Mehmet Şenol'un mezarına geldi. Bir süre burada vakit geçiren Şenol, yanında getirdiği tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah sesini duyan mezarlık görevlileri olay yerine koştu. Kanlar içerisinde yerde yatan Şenol'u gören görevliler, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Şenol'u hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şenol'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

POLİSLER İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri, mezarlık çevresine şerit çekerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde mezarın yanında bir tabanca bulundu.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDEN ÖNCE NOT YAZDI

Şenol'un intihar girişiminde bulunmadan önce bir not bıraktığı, notta ise kanser olduğunu, kimseye yük olmak istemediği için intihar ettiğini yazdığı belirtildi.

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Son Güncelleme: 15.04.2018 14:09
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babasının mezarı başında intihar girişiminde bulundu
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