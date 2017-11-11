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Babasını öldüren genç kızdan kan donduran savunma: Beni taciz ediyordu

Bursa'da annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını öldüren 21 yaşındaki kız, ifadesinde "Babam uyuşturucu kullanıp beni taciz ediyordu. Korkutmak için ateş ettim" diyerek kendini savundu

Babasını öldüren genç kızdan kan donduran savunma: Beni taciz ediyordu

Bursa'da annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle babasını öldüren 21 yaşındaki kız, ifadesinde "Babam uyuşturucu kullanıp beni taciz ediyordu. Korkutmak için ateş ettim" diyerek kendini savundu

11 Kasım 2017 Cumartesi 07:57
Babasını öldüren genç kızdan kan donduran savunma: Beni taciz ediyordu
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BURSA'NIN Mustafakemalpaşa ilçesinde, kendisini taciz ettiği, annesine de şiddet uyguladığı iddiasıyla babası 42 yaşındaki Kemal K.'yi tabancayla ateş ederek öldüren 21 yaşındaki Dilara K., polise teslim oldu. Dilara K., ifadesinde, "Sizi öldüreceğim, diye bağırınca, korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi.

BIÇAKLA EŞİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Mustafakemalpaşa İlçesi Atariye Mahallesi,  Karacabey Caddesi'ndeki olay dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Kemal K., 40 yaşındaki eşi G.K.'yi saçlarından tutup, sürükledikten sonra, kafasını da sobaya ve koltuğa çarptı. Kendisine engel olmaya çalışan kızı Dilara K.'ye de küfreden Kemal K., ardından bıçakla eşinin üzerine yürüdü.

SUÇ ALETİYLE TESLİM OLDU

Bu sırada Dilara K., çekyatın üzerindeki yastığın altında bulunan tabancayı alarak rastgele ateş etti. Kemal K. biri kafasına diğeri göğsüne isabet eden iki mermiyle vurularak olay yerinde öldü. Dilara K., suç aleti tabancayla polis merkezine giderek teslim oldu.

"CİNSEL TACİZDE BULUNDU"

Polis tarafından gözaltına alınan Dilara K., ifadesinde, "Babam uyuştucu kullanıyordu. Bağımlı hale gelmişti. Zaman zaman bana cinsel tacizde de bulundu. Olay gecesi astım hastası anneme şiddet uygulayıp 'Sizi öldüreceğim' diye bağırmaya başlayınca, tabancayla alıp korkutmak amacıyla ateş ettim" dedi.

Mustakemalpaşa  Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu tamamlanan Dilara K. adliyeye sevk edildi. Kemal K.'nin cesedi ise otopsi yapılmak üzere  Bursa  Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
 

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