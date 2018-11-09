Babası bulana 50 bin TL ödül demişti! Kayıp kızdan iyi haber

ALINAN bilgiye göre, Oba Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki Belkıs Keyik, 4 Kasım günü kimseye haber veremeden ortadan kayboldu. O gün kızını akşama kadar kendi imkanlarıyla arayan baba Mustafa Keyik, daha sonra durumu polis ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Belkıs Keyik'in bulunması için çalışma başlatırken, baba Mustafa Keyik ise kızını bulana ve sağa salim getirene 50 bin TL para ödülü vereceğini bildirdi. İyi haber ise bugün akşam saatlerinde İstanbul'dan geldi. Belkıs'ı bulan polis ekipleri, baba Mustafa Keyik'i bilgilendirdi. Aile kızlarını almak üzere İstanbul'a doğru yola çıkarken, baba Mustafa Keyik ise emniyet güçlerine kızını bulmalarından dolayı minnettar olduğunu belirterek teşekkürler etti.



Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2018, 18:13