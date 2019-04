Baba Yazıcı: Öykü, dilediğince baharı yaşasın istiyoruz

İZMİR'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin'e, geçen yıl kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde, hem yurt dışında 'Öykü Arin'e Umut Ol' sloganıyla kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'da tedavisi devam eden Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasında mutlu haber gelmeyince, daha fazla vakit kaybetmek istemeyen doktorlar, hastalığın küçük kızın organlarına zarar vermemesi amacıyla anneden yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verdi.

NAKİL SÜRECİ 11 NİSAN'DA BAŞLADI

Tedavisi süren Öykü Arin için 11 Nisan Perşembe günü nakil süreci başlatıldı. Kan değerleri ölçülen ve genel sağlık taramasından geçen Eylem Şen Yazıcı, bir hafta gözetim altında tutularak değerleri takip edildi. Eylem Şen Yazıcı'dan, dün akşam 2 saat süren işlemle kök hücreler ameliyathane ortamında toplandı. Anneden alınan kök hücreler, Öykü Arin için uygun hale getirilip dün gece nakledildi.

28 GÜN STERİL ODADA KALACAKLAR

Anne ve kızı 28 gün steril bir odada kalacak ve naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası devam ediyor.

'HER ŞEY PLANLANDIĞI GİBİ DEVAM EDİYOR'

Nakli gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Pediatrik Kemik İliği Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek, "Anneden topladığımız kök hücreleri dün gece naklettik. Yaklaşık 2-3 haftalık bekleme süresi söz konusu. Bu sürede nakledilen kök hücrelerin kemik iliğine yerleşip orada çoğalmasını bekleyeceğiz. Şu an için her şey planlandığı gibi devam ediyor. İşlemin başarılı olup olmadığı konusunda fikir yürütmek için çok erken" diye konuştu.

'ZOR BİR SÜREÇ'

Baba Çağdaş Yazıcı, naklin dün gece itibarıyla sonuçlandığını belirterek, zor bir süreç olacağını ve sıkıntılı bir 5 ay geçirdiklerini aktardı. Yazıcı, "Sürecin doğal yapısı gereği öyle. Bir ay kadar hastanede kalmaya devam edecekler. Öykü Arin sokaklarda oynayabilsin, dilediğince baharı yaşasın istiyoruz" dedi.

'ÇOK GÜZEL BİR BAHÇEYE TOHUM EKİLDİ'

Diğer yandan Öykü Arin'e yapılan ilik naklinin ardından anne Eylem Şen Yazıcı, dün gece sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Açıklama, binlerce beğeni aldı. Kendisinden toplanan kök hücrelerin kızına naklediğini belirten Eylem Şen Yazıcı, nakli, toprağa tohum ekmeye benzetti. Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Canım kızım Öykü Arin'ime benden alınan kök hücreler nakledildi. Çok güzel bir bahçeye tohum ekildi ve 20 gün içinde filizlenip Öykü Arin'in iliklerine yerleşmesini tüm kalbimle umut ediyorum. Bu süreçte yeni kök hücreler ile Öykü Arin'in iliği arasında ilik savaşı denilebilecek bir süreç yaşanacak. 'Graft Versus Host' ismi verilen uyumlanma ya da uyum mücadelesi sürecinde kalan JMML hücreleri varsa onların da bertaraf edileceğine eminim. Ciddi risk ihtimalleri var evet ama bence onlar olmayacak. Ufak tefek sorunlarla atlatacak bence. Çünkü Öykü Arin çok güçlü bir aslan ve de çok güzel gözlü bir ceylan."