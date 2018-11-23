Baba Özçelik'e veda: Cenazeye Arınç da katıldı

ALANYA'NIN ilk otelcilerinden hayırsever işadamı Hamit Özçelik, dün 90 yaşında hayatını kaybetti. Alanya’nın en büyük meşrubat bayisi olan Özçelik A.Ş'nin kurucularından, aynı zamanda Antalya’daki OFM Hastanesi sahibi olan Alanyaspor yöneticisi Fahri Özçelik, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Osman Özçelik ve işadamı Faruk Özçelik’in babaları Hamit Özçelik, tedavi gördüğü Antalya OFM Hastanesi'nde yaşlılığa bağlı organ yetmezliğinden vefat etti. Özçelik'in cenaze namazı bugün cuma namazına müteakiben yayla yolu üzerindeki Gürses Cami’de kılındı. Cenaze namazına Özçelik ailesinin akrabası olan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO Meclis Başkanı Metin Atalay, 1999-2014 yılları arası Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu, çok sayıda işadamı, turizmci, meslek odası başkanı, belediye meclis üyeleri ve Özçelik ailesinin dostları ile yakınları katıldı. Hamit Özçelik’in sağlığındayken yaptırdığı okulun öğrencileri de cenaze törenine katılarak Özçelik ailesine taziyelerini bildirdi. Merhumun oğlu Osman Özçelik, öğrencileri tek tek öperek taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Özçelik’in cenazesi Bektaş Aile Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Yeni Alanya Gazetesi olarak merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz.