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Baba Kolçak, oğlunun cenazesine katılamayacak

Dün akşam saatlerinde vefat eden Harun Kolçak'ın babası Eşref Kolçak, "Cenaze namazına sağlığım el vermediğinden dolayı katılamayacağım" dedi

Baba Kolçak, oğlunun cenazesine katılamayacak

Dün akşam saatlerinde vefat eden Harun Kolçak'ın babası Eşref Kolçak, "Cenaze namazına sağlığım el vermediğinden dolayı katılamayacağım" dedi

20 Temmuz 2017 Perşembe 10:48
Baba Kolçak, oğlunun cenazesine katılamayacak
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TÜRK pop müziğin efsane isimlerinden  Harun Kolçak (62) dün akşam 22.45'te hayatını kaybetti. Bir süredir prostat kanseri tedavisi gören şarkıcı, öğle saatlerinde aşırı kusma şikayetiyle  Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. 18.00 gibi fenalaşıp yoğun bakıma kaldırılan sanatçı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

BABASI CENAZESİNE KATILAMAYACAK

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan  Harun Kolçak'ın babası  Eşref Kolçak, sağlığı el vermediğinden dolay oğlunun cenazesine katılamayacağını açıkladı.

"ONU BENİM YANIMA GETİRECEKLER"

Sözcü'nün telefonla ulaştığı  Eşref Kolçak, telefonda hüngür hüngür ağlayarak şunları söyledi: "Yavrum çok erken gitti. Allah'ın takdiri ne desem ki… Allah gençlere uzun sağlıklı ömür versin.  Nişantaşı'ndaki cenaze namazına sağlığım el vermediğinden dolayı katılamayacağım. Harun,  Gemlik'te annesinin yanına gömülecek. Onu benim yanıma  Gemlik'e getirecekler, oğlumu bana getirecekler."

SON DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI

15 Temmuz'da doğum gününü kutlayan ve yakın çevresine "Bu yıl doğum günümü kutlamayacağım" diyen  Harun Kolçak, doğum gününden 4 gün sonra hayatını kaybetti.  Harun Kolçak'ın son zamanlarda "kanseri yendim" dediği belirtilirken, ailesi ve yakınları ise Kolçak'ın fiziksel olarak zayıfladığını söylüyorlardı.

HARUN KOLÇAK'IN CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Harun Kolçak'ın prodüktör arkadaşı Polat Yağcı cenaze töreniyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Cenazesi Cuma günü öğlen namazında  Teşvikiye'den kalkacak. İkindi namazında da  Bursa  Gemlik'te  Gemlik Mezarlığı'nda defnedilecek."

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Harun KolçakCenazeBabaEşref Kolçak
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