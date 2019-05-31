Baba feryat! 'Öldüm, bittim, tükendim'

ANTALYA'DA sivil havacılık okuyan Eyyüphan Yıldız (20), 19 Mayıs'ta kayıplara karıştı. Adana'da yaşayan ailesi, polise kayıp başvurusu yaptı. Ancak üniversiteli genç bulunamadı. Eyyüphan'ın son olarak bir restoranda görüldüğü saptandı. Oğluyla en son 18 Mayıs'ta telefonla konuşan baba İhsan Yıldız, soluğu Antalya'da aldı.

Oğlunun kıyafetlerini giyen baba, sokak sokak gezerek çocuğunu aradı. Çevredeki vatandaşlara oğlunun fotoğrafını gösteren baba, herhangi bir ize ulaşamadı. Oğlunun en son küçük kardeşine ormanlık alandan fotoğraf attığını söyleyen baba Yıldız, "Küçük kardeşine resim atmış. 'Ormanlık bir yerde geziyorum' demiş. Telefonuna da ulaşamıyoruz. Öldüm, bittim, tükendim. Antalya kazan, ben kepçe arıyorum ama yok. Oğlum kayboldu, ben de kendimi kaybedeceğim" diye ağladı.