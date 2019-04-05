Azzam’dan Dim’e özel ziyaret 

UNİON Cyclisme Internationale (UCI) Başkan Yardımcısı Dr. Mohamed Wagih Azzam Alanya ziyareti kapsamında Dünya Bisiklet Birliği eski yönetim kurulu üyesi ve eski Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu ile birlikte Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’i makamında ziyaret ettiler. Görüşmenin ana temasında Türk sporunun en köklü organizasyonlarından biri olan ve bu yıl 55’incisi düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ve Alanya vardı.

‘ALANYA MUHTEŞEM’

Alanya’nın geçmişi ve bugünü arasında çok fark gördüğünü ifade eden Azzam, burada bulunmaktan duyduğu mutluluğu Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına aktardı. Azzam açıklamasında “Burada olmaktan çok mutluyum. Alanya çok güzel bir yer. Alanya’ya 2’nci gelişim. Bu kez Mehmet Ali beyin misafiriyim. Mehmet Ali bey ve Emin bey beni gezdiriyor ve ağırlıyorlar. Çok teşekkür ediyorum ve onları çok seviyorum. Alanya’yı eskiye nazaran çok farklı gördüm. Çok güzel otelleri ve muhteşem bir tarihi var. Ekonomi seviyesi yükselmiş. İnsanları çok iyiler” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 17:15