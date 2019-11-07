'Azize' iddialı oyuncu kadrosuyla geliyor

AZİZE dizisinin oyuncuları şıklıklarıyla göz doldurdu ve hayranlarından tam not aldı. Şu ana kadar yayınlanan fragman, afiş ve fotoğraflarıyla sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer alan Azize, imkansızlıklarla dolu tutkulu bir aşk hikayesini konu alıyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Volkan Kocatürk’ün oturduğu, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak’ın kaleme aldığı Azize’de, Buğra Gülsoy, Hande Erçel, Mustafa Yıldıran, Mustafa Avkıran, Duygu Sarışın, Selen Öztürk, Tugay Mercan, Başak Daşman, Çetin Sarıkartal, Orhan Kılıç, Cenk Kangöz, Serkan Altıntaş, Asuman Çakır, Ufuk Şen Ceylan Bati, Zeynep Kızıltan, Efekan Can, Galip Erdal ve Taha Baran Özbek rol alıyor.

Azize, ilk bölümüyle 19 Aralık Salı akşamı Kanal D’de…

