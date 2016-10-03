Azeri vekillerden Alanya çıkarması

KAYMAKAM Tanrıseven, "Azeri kardeşlerimizi kendimiz gibi görüyoruz" dedi.

'ALANYA HARİKA BİR YER'

Bir dizi etkinlik gerçekleştirmek üzere Alanya’da bulunan, Azerbaycan Parlamentosu milletvekilleri ve Azerbaycan ATV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rauf Dadaşov, Kaymakam Tanrıseven’i ziyaret ettiler. Ziyarette, Kaymakam Tanrıseven ile Türkiye ve Azerbaycan ilişkileri hakkında görüş alışverişinde bulunan Azerbaycan milletvekilleri, Türkiye'nin ve Alanya’nın harika bir yer olduğunu söylediler.

'BİZLER BİR MİLLET, İKİ DEVLETİZ'

Türkiye ve özellikle Alanya'nın eşsiz güzelliklere sahip bir yer olduğunu belirten Azerbaycan Milletvekili Gazeteci-Yazar Doç. Dr. Ganire Paşayeva, "Türkiye ve Alanya harika bir yer. Türk vatandaşlarının bizleri daha iyi tanıması için 24 Mayıs'ta Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle konser düzenlemiştik. Alanya'da yapmış olduğumuz etkinlikte ev sahipliği yapan Kaymakam Tanrıseven'e teşekkür ediyoruz. Bizleri en iyi şekilde ağırladılar. Bu tür ziyaretlerle amacımız, dost ve kardeş iki ülke Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişikleri daha da geliştirmek. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki köprüyü en iyi şekilde kuracağız. Bizler bir millet, iki devletiz" şeklinde konuştu.

'KARDEŞLİĞİMİZ DAİMA YAŞASIN'

Azerbaycan Milletvekili Prof. Dr. Musa Qasimli ise, "Türkiye'nin yaptığı projelerle daha da güçlenerek, bölgede söz sahibi oldu. Biz iki kardeş ülkeyiz. Biz, Türkiye’nin daima güçlü olmasını isteriz, kalkınmasını isteriz. Türkiye, Türk dünyasının göz bebeği. Azerbaycan-Türkiye kardeşliği daima yaşasın" diye konuştu. Azerbaycan milletvekilleri, Tanrıseven'in göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek, Alanya'yı çok beğendiklerini dile getirdiler.

'BERABERLİĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Azerbaycan vatandaşlarını, Alanya’da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Tanrıseven, "Bizler Türk halkı olarak 'İki devlet tek milletiz' diyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimizi Türk vatandaşlarımızı gibi tutuyor, kesinlikle ayırt etmiyoruz. İki kardeş devlet ve bir millet olarak tarihten beri beraberler. Bu beraberliğimiz, bundan sonra da ilelebet devam edecektir. Her zaman bir ve beraber yürümeyi gönülden isteyen insanlarız."

'AZERBAYCAN'DA KARDEŞ ŞEHRİMİZ OLMALI'

Alanya'da düzenlenen her programın, şehrin tanıtımı açısından oldukça önemli olduğunu ifade eden Tanrıseven, "Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konser Alanya'nın tanıtımı açısından oldukça etkili oldu. Azerbaycan ile Alanya arasında köprü daha da gelişmeli. Alanya ile Azerbaycan'ın kardeş şehri olması konusunda çalışılmalı. Burada yaşayan Azeri kardeşlerimiz var. Alanya Belediyesi'nin birçok ülke ile kardeş şehir anlaşması var ve Azerbaycan ile de olmasını temenni ediyorum" dedi.

'KALKINDIRICI HAMLELER YAPILMALI'

Yapılacak anlaşmalarla Türkiye ve Azerbaycan ekonomisini kalkındıracak hamleler yapılması gerektiğini vurgulayan Tanrıseven konuşmasını şöyle tamamladı: "Azerbaycan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden giderek Avrupa'ya açılacak. Bu, Türkiye ve Azerbaycan'ın ekonomisini kalkındıracak. Ekonomilerimizin daha da gelişmesi için daha çok alışveriş yapılmalı. Sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz" dedi.

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