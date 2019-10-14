Azerbeycan'da, Dim’den dayanışma vurgusu
Küresel Gazeteciler Konseyi Azerbeycan'da düzenlediği Küresel Medya Buluşması öncesi Azerbaycan AZ TV'ye ropörtaj veren KGK Başkanı Dim, Türk Dünyası'nın dayanışmasında medyanın rolüne dikkat çekti.
GÜNCEL 14.10.2019, 11:39
KÜRESEL Gazeteciler Konseyi’nin (KGK) Azerbaycan Küresel Medya Buluşması öncesi gerçekleştirilen Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, toplantı öncesi Azerbaycan AZ TV'ye röportaj verdi. Bakü'de yoğun gündemin başladığına dikkati çeken Dim, verdiği röportajda Türk dünyasının işbirliği ve dayanışmasının önemine ve medyanın rolüne vurgu yaptı.
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