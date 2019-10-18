Azerbaycan’dan şehit ailelerine çağrı

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında KGK üyeleri, Guba Ermeni Mezalimi Müzesi ve Mezarlığı'na bir ziyaret gerçekleştirdi.

KGK üyeleri burada Zafer Şehit Ailelerine Destek Derneği Başkanı Sevinc Alıyeva ile bir araya geldi. Eşinin 2016 yılında Karabağ’da şehit olduğunu söyleyen Alıyeva, Türkiye’deki şehit ailelerine seslendi. Alıyeva, Azerbaycan’ın her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu söyledi. Sevinc Alıyeva, Türkiye’deki şehit aileleri ve ilgili sivil toplum örgütlerini Azerbaycan’a davet etti. Kendisinin de Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini ifadeden Alıyeva , Azerbaycan ve Türkiye şehit aileleri arasındaki ilişkilerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Alıyeva , Mustafa Kemal Atatürk’ün “Azerbaycan'ın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir" ve Haydar Aliyev’in “İki devlet bir millet” sözlerini hatırlatarak sürdürdüğü konuşmasında, “ Şehit ailelerinin bir araya gelmesi iki ülke arasında ilişkileri daha da iyi seviyeye getirecektir. Buradan sizlerin aracılığı ile Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan askerlerimizin ve tüm şehitlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Azerbaycan her zaman Türkiye’nin yanında oldu Türkiye’yi, Azerbaycan’ı kimse yenilgiye uğrayamaz. Bu gün bir şehit verilecekse, yarın anneler 100’ünü doğacak. Azerbaycan’ın yakın zamanda Ermenistan’ın işgalinde olan toprakları kurtaracağına ve orada zaferini kutlayacağına inanıyorum. Bu zafer bayramında Türkiye’den şehit aileleri, anneleri de bizimle olacak” dedi.