banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Azerbaycan sineması Alanya’da

Azerbaycan Sinema Haftası gösterimleri Alanya Kızılkule Meydanı’nda yapılıyor. Yetkililer, gösterimlerin ücretsiz olarak halkla buluştuğunu duyurdu.

GÜNCEL 01.10.2019, 16:12
Azerbaycan sineması Alanya’da
banner404

AZERBEYCAN Sinema Haftası gösterimleri Alanya Belediyesi, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) katkılarıyla Kızılkule Meydanı’nda başladı. Yetkililer, Proje Yazarı ve Yönetmeni Nigar Babazade’nin sunumu ile başlayan film gösterimlerinin ücretsiz olduğunu duyurdu.
Program şu şekilde belirlendi:
“1 Ekim/20.00 kısa filmler: ‘İkinci Atış’, ‘Yara’ ve ‘Tuzlu Su Köpeği’, 2 Ekim/20.00: ‘Perde 2’, 3 Ekim/20.00: ‘İçeri Şehir’, 4 Ekim/20.00: ‘Perde’”

#Azerbaycan Sinema Haftası #Alanya #Kızılkule Meydanı #ALTİD #ALTAV
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
banner384
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:27
Güneş 06:46
Öğle 12:52
İkindi 16:12
Akşam 18:48
Yatsı 20:02
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2
banner440
banner545