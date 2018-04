Azerbaycan morali

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Alanya’yı kardeş topraklar Azerbaycan’nın Başkenti Bakü’de düzenlenen AITF Fuarı’nda temsil etti. Bu yıl 17’ncisi düzenlenen fuarda ALTAV’ı ise aynı zamanda Alanya Kent Konseyi Başkanı da olan ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Özcan temsil etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çatısı altında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakü Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi’nin organizasyonunda gerçekleştirilen fuarın ilk gününde, tur operatörleri ve acentaların temsilcileriyle görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler neticesinde 2017 yılına oranla 2018’de talebin artışta olduğu bilgisi öne çıktı. Fuar hakkında bilgiler veren Özcan, “Azerbaycan AITF Fuarı kapasite olarak küçük olsa da fuara talep çok yüksek, özellikle Türkiye standına ilginin yoğun olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Fuarın ilk gününde ziyaretçi sayısının 3 bin 500 kişiye yakın olduğunu belirten AITF Müdürü Jamila Guliyeva, fuara 2018 yılında 20 ülkenin katılım sağladığını toplam acente ve diğerleri ile katılımın 277 olduğunu iletti. Guliyeva, fuarın 2 bin 500 metrekare alanda gerçekleştiğini bu sene ziyaretçi sayısını 10 bin civarında beklediklerini belirtti” dedi.

ALANYA STANDINA ALİYEV DESTEĞİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva da fuarı ziyaret etti. Türkiye standını da ziyaret eden Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşini Bakü Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çifçi ve ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurhan Özcan karşılayarak bilgi verdiler. Nurhan Özcan, Alanya’dan getirilen ipek kozası çiçeğini Mehriban Aliyeva’ya takdim ederken, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel adına Aliyev’i Alanya’ya davet etti. Ziyarete ilişkin ise Özcan şu bilgileri paylaştı: “İlham Aliyev, Alanyalı Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile 5 Nisan günü toplantıda beraber olduklarını ve sıkı arkadaş olduklarını bizzat bizlere ifade ettiler. Alanya’yı müsait oldukları bir zamanda ziyaret edeceklerini, Alanya’nın her yıl fuara katılım sağlamasının memnunluk verici olduğunu söyleyerek bizlere moral verdi. Eşi Mehriban Aliyeva da kozanın Azerbaycan’da da olduğunu ama çiçek olarak çok güzel göründüğünü belirtti ve nasıl yapıldığının bilgisini alarak teşekkür etti. Ayrıca Alanya standı, İlham Aliyev’in sosyal medya ve resmi sitelerinden de paylaşıldı ve Alanya’nın tanıtımı için destek verildi.”

‘FUARDA BOŞ GÜN GEÇMEDİ’

Özcan son olarak fuara ilişkin şu bileğileri verdi: “Fuar süresince acente ve şirketler ile görüşmelerde bulunduk. Türk Hava Yolları (THY) ile yapılan görüşmelere göre, Azerbaycan’da Türkiye’ye ilgi geçen seneye göre artıyor. Antalya’ya Rusların çok gelmesi Azerbaycan piyasasını alternatif arayışına itti. Her sene Türkiye’ye gelen kişi sayısında ortalama yüzde 10’luk artış yaşanıyor. Azerbaycan piyasası en çok hizmet kalitesine ve otel konforuna önem veriyor. Buta Tour ile yapılan görüşmede yetkililer, Alanya-Gazipaşa Havalimanı’na (GZP) direkt uçuşların konulması noktasında Mevlüt Çavuşoğlu ve ALTAV görüşmelerinin çok etken olduğunu, ilginin yoğun olduğunu söylediler. Buta Airways uçuşları haftada 2 uçuş olmak üzere Perşembe ve Cuma akşamları 7 Haziran’dan itibaren başlayacak. 106 kişilik uçaklarla bu seferler gerçekleşecek.

ACENTALARDAN BÜYÜK İLGİ

Ortadoğu, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt’ten misafir getiren İstanbul VIP Turizm, İstanbul, Bursa, Sapanca, Abant bölgelerine çalışıyorlar. Kataloglarında Alanya’ya da iyi bir fotograf ile yer vereceklerini ifade ettiler. Yılda yaklaşık 2 bin turist taşıyorlar. IN Travel Müdürü İlyar Kerimli Alanya’da otelciler ile diyaoloğa geçmek istediklerini belirterek talebin fazla olduğuna dikkat çektiler. Fuar süresince yapılan görüşmelere göre Alanya’ya ilgi büyük, ucuz olması en önemli etken. En çok sorulan sorular, otel, acente ismi ve otellerin kalitesi ile ilgili. 2017 yılında develüasyon yaşayan Azerbaycanlılar 2018’de kendini toplayarak, yeniden tatil arayışına geçti. 2017’de Antalya’da tercih Belek, Side bölgesi iken 2018 yılında Alanya’ya ilgi çoğaldı. Paket tur arayışının yoğunluğu büyük oranda gözlenmekte. Destinasyon bazında Türkiye’de Antalya 1. sırada olarak gözleniyor.

ULUSAL BASINLARA ALANYA DAMGASI

Fuar süresince THY Bakü Genel Müdürü Seyfullah İlyas, Azerbaycan Airlines Genel Müdürü Tural Malikov, Azal Tour ve Buta Tour ile görüşmeler yaptık. Yazılı ve görsel basına Alanya ile ilgili demeçler verdik. Ülkede en çok izlenen Az TV ve Lider TV’deki röportajlarımıza geniş yer verildi. Genel olarak verimli bir fuar olduğunu düşünüyoruz, Alanya standı fuar boyunca Azerbaycanlılar tarafından yoğun ilgi gördü.”

ALANYA’YA ÖZEL TEŞEKKÜR

Fuarın son gününde Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakü Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin organizasyonu, Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral’ın katılımı ile gerçekleşti. Bakü Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi gecede yaptığı konuşmasında, fuarın her sene daha iyiye gittiğini Türkiye standına katılanlara teşekkür ettiğini belirtti. İrfan Çiftçi özellikle Alanya’ya teşekkür ederek, “Her sene disiplinli, turizmde konulara hakim bir yol izleyen, oturmuş bir ALTAV var. Bütün yönetim kuruluna ve başkana teşekkür ediyorum” dedi. Gecede Alanya’dan getirilen plaketler Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Müşavir İrfan Çiftçi’ye takdim edildi.