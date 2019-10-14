Azerbaycan'da, Dim’den dayanışma vurgusu

KURUCU Genel Başkanlık görevini Mehmet Ali Dim'in yürüttüğü Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK), Azerbaycan Matbuat Şurası işbirliğiyle Küresel Medya Buluşması'nı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştiriyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun desteğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında konuklar, dün Bulvar Otel'deki Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

BAKÜ’DE DAYANIŞMA VURGUSU

Azerbaycan Küresel Medya Buluşması öncesi gerçekleştirilen Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Dim, toplantı öncesi Azerbaycan AZ TV'ye röportaj verdi. Bakü'de yoğun gündemin başladığına dikkati çeken Dim, Türk dünyasının işbirliği ve dayanışmasının önemine, medyanın rolüne vurgu yaptı. Bir röportaj da Azerbaycan Ictimai TV’ye veren Dim, Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu konusunda haklılığına vurgu yaptı. Dim, dış medyanın manipülatif haberlerine rağmen dünya kamuoyunda Türkiye'ye desteğin arttığına dikkat çekti.

‘KGK TÜRK DÜNYASI MEDYASININ AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR’

Azerbaycan Küresel Medya Buluşması açılışı ise saat 15.00'de Pullman Otel'de gerçekleştirildi. Azerbaycan ve Türkiye Milli Marşları'nın çalınmasıyla başlayan programa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı Eflatun Amaşov, KGK Başkanı Mehmet Ali Dim ve çok sayıda davetli katıldı. Küresel Medya Buluşması’nın ilk oturumunda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Başyardımcısı Ali Hasanov, “KGK bundan böyle Türk dünyası medyasının ayrılmaz bir parçasıdır” dedi. Buluşmanın ikinci oturumunda ise Aynur Camalkızı moderatörlüğünde düzenlenen panelde 'Sosyal Medyanın Rolü' konusunda Azer Hasret, 'İpekyolunda Azerbaycan' konusunda İsmail Kahraman, 'Dünyada Bilginin Yeri ve Önemi' konusunda Hikmet Babaoğlu, 'Azerbaycan'ın Turizm Potansiyeli' konusunda Hüseyin Baraner, 'Yeni Medya Düzeni' konusunda Rauf Arifoğlu, 'Türk Dünyası Medya İşbirliği ve Haber Takası Projesi' konusunda Salih Zeki Sarıdanişmet konuştu.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Azerbaycan Küresel Medya Buluşması kapsamında dün Azerbaycan Matbuat Şurası ile KGK arasında işbirliği protokolü imzalandı. KGK Başkanı Dim,

Azerbaycan Matbuat Şurası Başkanı Amaşov ile imzaladıkları protokolün her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

PROGRAM BUGÜN DEVAM EDECEK

Bugün saat 10.00'da ise Azerbaycan Medyasıyla Buluşma ve ortak toplantı yapılacak. Toplantıya AzerTac, Trend, Report, APA, Yeni Musavat, Hazar gibi Azerbaycan medya organlarının temsilcileri katılacaklar. Aynı gün Turizm Bakanlığı ve Karabağ Komitesi ile gerçekleşecek görüşmenin ardından konuklar başkent Bakü'de şehir turu yapacaklar. Tur kapsamında Haydar Aliyev Center, İçeri Şehir, Çeşme Meydanı ile tarihi ve turistik yerler gezilecek. 16 Ekim Çarşamba (yarın) günü ise Guba Ermeni Mezalimi Müzesi ve Mezarlığı'na ziyaretin ardından "Dünyadaki Çatışmalar ve Medya" konulu konferans gerçekleşecek. Konferansın konuşmacıları Farid Shafiyev ve Tural Ganjaliyev olacak.